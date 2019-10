Conferenza Donne democratiche, Eleonora Caponi eletta portavoce

Si è svolto venerdì sera, presso la casa del Popolo di Ponte a Elsa, il primo incontro della Conferenza delle Donne democratiche del Pd Empolese Valdelsa, durante il quale Eleonora Caponi è stata eletta nuova portavoce della conferenza. Caponi, per due volte assessore nelle giunte Cappelli e Barnini, da anni è impegnata nello sviluppo e nella promozione delle pari opportunità.

"E’ un onore per me accettare il ruolo di portavoce delle Donne Democratiche dell’Empolese Valdelsa, che fino a ieri è stato ricoperto con passione e tanta competenza da Tania Cintelli.- spiega Eleonora Caponi-Si tratta di un momento di svolta e di vero rilancio della grande comunità politica delle Donne Democratiche. La Conferenza è un gruppo aperto a tutte quelle che vogliono far sentire la loro voce, raccontare la propria esperienza e mettersi a disposizione nella difesa e nella promozione dei diritti delle donne. Siamo la Federazione che ha avuto il più alto numero di iscritte in Toscana e siamo determinate a raccogliere istanze, questioni e proposte che possano incidere nelle politiche locali, regionali e nazionali a favore ed in difesa delle donne".

