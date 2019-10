Il Bisonte Firenze vince la prima contro la Vitt Chiusi

Si chiude con una sconfitta la prima partita della Vitt Chiusi in serie B2. E' 3 a 0 per Il Bisonte Firenze che mette in campo una maggior esperienza a questi livelli risultata decisiva nei momenti caldi della partita.

Primo Set

Chiusi si presenta all'esordio in B2 con Degl'Innocenti, Distante, Orlandini, Meconcelli, Urbani e Mancini con Mannelli libero. Firenze risponde con Salimbeni, Meli, Acciarri, Lapini, Torrini e Vittorini con Bassilichi libero. Primo punto per Chiusi che si porta subito sullo 0-2. E poi ancora sulle tre lunghezze di vantaggio. Il Bisonte accorcia per poi impattare sul 4 a 4 e la partita prosegue punto su punto. Il primo break per Firenze arriva sul turno di battuta positivo che porta la formazione locale sul 11-8 e al primo time out chiamato da Chiusi. Il tempo da i frutti sperati con il risultato che torna di una sola lunghezza di svantaggio per le chiusine, ma Firenze è brava a tenere alta la guardia e a piazzare altri colpi vincenti. Le padrone di casa trovano ancora punti allungando ai sedici, con la Vitt costretta ad inseguire a quota tredici. Ottimo l'uno due chiusino che costringe Firenze al time out sul 16-15. Il risultato rimane in bilico, Chiusi trova per prima i venti punti, Firenze è brava a tenere operare il sorpasso e a chiudere sul 25-23.

Secondo Set

Al rientro in campo parte ancora forte Firenze, che piazza subito i colpi portandosi 4 a 1. L'inerzia della gara sembra essere tutta dalla parte delle padrone di casa che incrementano fino ai sette, Chiusi però riusce a rosicchiare qualcosa con due punti consecutivi. Firenze continua a macinare gioco, raddoppia il divario portandosi sul 10-5, poi sul 11-6 costringendo Cacciatore a chiedere il time out. La pausa permette alla formazione ospite di ricucire fino 11-9, ma è ancora Firenze a mettere la testa avanti ristabilendo le tre lunghezze di divario. Chiusi con un doppio punto rientra in gara e a costringere il time out a Firenze. La partita è viva al contrario di quanto aveva stabilito l'inizio della frazione e la Vitt impatta ai 13, trovando il primo vantaggio sul 13-14. Alcuni errori della formazione lacustre permettono a una non brillantissima Firenze di tornare avanti e costringono di nuovo Cacciatore al time out sul 18-16. Il solco per la squadra di casa si allarga fino ai quattro punti sul 20-16 e addirittura 22-16. Il set point arriva al 24-18 e dopo l'errore in battuta Il Bisonte chiude 25-19.

Terzo Set

Chiusi mette a terra il pallone del 1 a 0 nel terzo parziale e la frazione prosegue in parità fino al 7-7 quando Firenze mette a segno il primo break del set portandosi a quota 9. La Vitt non molla e trova nuovamente la parità. Ancora break, ancora Il Bisonte fino agli 11, ma Chiusi si dimostra dura a mollare. La maggiore esperienza delle padrone di casa risulta decisiva in questa parte di set. Firenze scappa ai 14 punti con Chiusi che riesce a restare a galla sfruttando gli errori delle locali. Il massimo divario del Bisonte però viene ricucito con la caparbietà delle ragazze di Cacciatore che impattano sul 15-15 e costringono le avversarie al time out. Rush finale punto a punto con sorpassi e contro sorpassi fino ai 18, poi break per Firenze che si porta a quota 20. La Vitt però c'è e tiene botta impattando sul 20-20. Firenze prova ad innestare la marcia giusta commettendo però qualche imprecisione di troppo che riportano la partita in parità. E' comunque delle padrone di casa l'affondo vincente. La partita si chiude sul 25-23 che vale il 3 a 0.

Rinascita Il Bisonte Firenze – A.S.D. Vitt Chiusi (25-23;25-19;25-23)





Il Bisonte Firenze



Giuntini (Lib.), Vittorini 9, Torrini 5, Gabbrielli, Meli 11, Acciarri 12, Lapini 7, Ciotoli, Gelli, Salimbeni 3, Biondi, Neri, Galanti, Bassilichi (Lib.), Masini All. Vannini





Vitt Chiusi



Margaritelli, Distante 3, Degl'Innocenti 7, Fortunati, Mannelli (Lib.), Giulianelli, Meconcelli 10, Chechi, Urbani 5, Giacobbe, Orlandini 5, Franceschini, Mancini 7, Schiavetti (Lib.) All. Cacciatore

