Incidente a Camaioni, ciclista 68enne in ospedale

Un uomo di sessantotto anni è rimasto ferito dopo un incidente nella mattinata di oggi, domenica 20 ottobre. Verso le 9 a Camaioni (Montelupo Fiorentino) sulla Tosco Romagnola il 68enne era in sella alla sua bicicletta quando è caduto a terra e ha riportato alcuni traumi. Ancora da capire le cause della caduta.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Empoli che ha soccorso l'uomo e lo ha portato al pronto soccorso di Empoli in codice giallo. Non si tratta di ferite gravi, il ciclista non è in pericolo di vita anche se c'è stato un po' di spavento.

