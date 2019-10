Lega Firenze alla manifestazione di Roma: "Lavoro che rende orgogliosi"

Un evento storico per la Lega in provincia di Firenze Non era pensabile fino a poco tempo fa di riempire 8 pullman gremiti di persone per andare alla manifestazione di Roma, invece c'è stata un vero e proprio fiume di persone ordinato e compatto che ha aderito spontaneamente da Firenze e provincia.

"È stato un lavoro di grande impegno, portato avanti grazie alla squadra che è stata costruita sul territorio. I responsabili si sono impegnati fortemente per raggiungere questo importantissimo traguardo. Sono davvero fiero di loro". Dichiara responsabile organizzativo provinciale della Lega Filippo La Grassa.

"Ieri la Lega in provincia di Firenze ha dimostrato di essere un partito ben strutturato, e fatto di militanti e sostenitori che credono nel cambiamento e nella politica che sta portando avanti Matteo Salvini. C'è voglia di partecipazione e di portare avanti una politica nuova per cambiare Firenze. Grazie al lavoro della nostra squadra il sogno di Toscana 2020 è a portata di mano " prosegue il segretario provinciale Alessandro Scipioni.

"Sono molto orgoglioso del lavoro e del risultato fatto dai militanti e dai sostenitori della Provincia di Firenze, che hanno saputo dimostrare la forza della Lega in una provincia dove il Partito Democratico crede di poterla fare ancora da padrone. Ieri hanno dato la dimostrazione concreta che c'è tanta voglia di cambiamento a Firenze e in tutta la Toscana e che loro sono la punta di diamante di questo cambiamento". Conclude il commissario nazionale della Lega Toscana Daniele Belotti.

Lega provincia di Firenze

Tutte le notizie di Firenze