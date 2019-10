Miglior disco a progetto: Targa Tenco alla pontederese Paola Bivona

Paola Bivona è tra le vincitrici della Targa Tenco 2019 per il miglior disco a progetto dell’anno.

S’intitola “Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici” ed è edito da Squilibri.

Si tratta di un cd-book sulla memoria musicale del nostro Paese, interpretato dal collettivo Adoriza: un gruppo composto da 16 giovani artisti (e di cui Paola Bivona fa parte) con la partecipazione straordinaria di Tosca.

È stato Il produttore Piero Fabrizi a ritirare il prestigioso Premio Tenco sul palco dell'Ariston a Sanremo.

Spiega Paola Bivona, toscana di Pontedera, interprete raffinata e che attualmente studia canto jazz al Conservatorio di Santa Cecilia: “L’album-progetto nasce dal ciclo di incontri sulla musica popolare ideato da Tosca con la partecipazione di Paolo Coletta e Felice Liperi nell’ambito del Laboratorio di Alta formazione della Regione Lazio “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini”.

L'album, uscito a giugno per Squilibri Editore, è un itinerario artistico, fatto di note e memoria; un viaggio di ventiquattro brani che fanno tappa in moltissimi luoghi del Bel Paese e raccolgono i colori, i profumi e le voci della nostra musica popolare. Siamo sedici giovani artisti, riuniti per l’occasione in un collettivo chiamato AdoRiza (Ado, in greco ἄδω, che vuol dire cantare, risuonare, celebrare; ρίζα, riza la nostra radice, le nostre origini), con la partecipazione straordinaria di Tosca, nel brano Sotto le stelle. La produzione si avvale degli arrangiamenti e della direzione artistica di Piero Fabrizi, chitarrista e compositore che ha collaborato con i più grandi nomi della musica nazionale e internazionale tra cui Fiorella Mannoia, Pino Daniele, Caetano Veloso e Francesco De Gregori”.

Un altro importante e significativo traguardo per Paola Bivona, bella e brava cantante pontederese che ha già nel sul palmarès tanti successi raccolti un po’ in tutta Europa.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera