Moto contro auto a La Rotta, muore fotografo 38enne santacrocese

Pietro Gandolfo (foto da Facebook)

Tragico incidente nella notte a La Rotta. Oggi, domenica 20 ottobre, è venuto a mancare Pietro Gandolfo, fotografo 38enne di Santa Croce sull'Arno. Transitava con la sua moto dalla frazione del comune di Pontedera quando ha avuto un incidente: le cause sono ancora da chiarire ma, nei pressi della posta, avrebbe urtato contro un'auto e sarebbe caduto a terra. Sarebbe stato sbalzato a terra e l'impatto col suolo sarebbe stato fatale.

L'incidente è avvenuto sulla Tosco Romagnola e subito sarebbero arrivati i soccorsi. L'ambulanza ha provato a soccorrere il 38enne ma non c'è stato niente da fare; presa in carico anche una ragazza presente nell'auto coinvolta e finita sotto shock. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Una trentenne alla guida dell'auto è stata sottoposta all'alcol test e trovata con un tasso alcolico più alto della norma, è stata denunciata per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

Gandolfo era un fotografo molto noto e lavorava tra il Cuoio e la Valdera, aveva un suo studio fotografico e collaborava anche con alcune testate giornalistiche. La redazione di gonews.it si stringe attorno ai suoi cari e esprime cordoglio per la perdita.

