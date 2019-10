Pietro Larghi Volley vittoriosa contro Pallavolo Borgo

Buona la prima, come si dice in gergo cinematografico. Ieri sera le ragazze della PGS Pietro Larghi Volley di Colle di Val d’Elsa hanno vinto 3-2 la prima partita di Serie D, giocata in casa contro la GS Pallavolo Borgo.

La squadra bianco-azzurra, di fronte a un palazzetto pieno, è riuscita a recuperare i primi due set persi e a guadagnarsi la vittoria al tie-break, dimostrando grande forza di risposta e tenacia.

Questi i parziali: 22-25, 15-25, 25-20, 25-19, 15-13.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita importante e affrontarla con l’emozione dell’inizio e con tanti infortunati di lunga assenza non è stato affatto facile», ha commentato l’allenatore Paolo Francioli a fine gara. Giada Pasqualetti, Serena Poli e Giulia Masini, infatti, hanno dovuto “soffrire” con le compagne dalla tribuna, a causa di vari problemi che le hanno tenute lontane dagli allenamenti nell’ultimo mese.

«Brave tutte le ragazze che sono state in campo – ha aggiunto -, che hanno trovato dentro di loro la voglia di reagire a due set sotto. Una risposta così forte è una bella dimostrazione di essere squadra e di avere anche una valida panchina, che sicuramente si dimostrerà utile ed efficace anche in futuro».

«La partenza è stata positiva – ha detto il presidente della PGS Sergio Poli - Abbiamo dovuto soffrire più del dovuto, considerati tutti i vari fattori, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Onore alle nostre ragazze, che hanno tirato fuori gli attributi».

«Abbiamo dimostrato grande carattere – ha concluso Eugenio Macchia, titolare dello sponsor ufficiale, la Green Engineering – Riprendere il filo della partita da due set persi già prova tantissimo. Guardando le singole giocatrici, la loro capacità di reagire e la loro capacità di crescita anche durante la stessa partita, non posso che dirmi contento. È una bellissima squadra, come lo è stata in tutto il percorso fatto negli ultimi anni. Ogni anno si vede che si cresce e si migliora».

La prossima partita si terrà fuori casa, sabato 26 ottobre, a Badia al Pino (AR), contro la Decathlon Tegoleto Volley. Già da lunedì Giada Pasqualetti potrà riprendere gli allenamenti, mentre per Serena e Giulia ci sarà da aspettare ancora un po’ di tempo.

I tabellini

PGs Pietro Larghi Volley - GS Pallavolo Borgo 3-2

PGS Pietro Larghi Volley: Clara Agnorelli, Sofia Benedetti, Giulia Brogi, Irene Gambassi, Gaia Grassi, Alice Moroni, Giulia Mugnaini, Sara Myftari, Simona Panti, Martina Paoli, Elisa Picchioni, Sara Spinelli. All. Paolo Francioli, Andrea Natale.

GS Pallavolo Borgo: Emma Ballini, Alessandra Bolognesi, Alessia Chieppa, Camilla Crescioli, Francesca Innocenti, Viola Nuti, Chiara Paoli, Emma Romagnoli, Alessandra Ronconi, Marta Ronconi, Arianna Tendi, Noemi Tenti. All. Nicola Santi, Lorenzo Cavallo.

