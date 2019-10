Poetessa e insegnante UniPi, Siracusa ricorda Elena Salibra

Il giorno 21 Ottobre alle 10.30 presso via Nizza 17 (Siracusa), sarà inaugurata una TARGA COMMEMORATIVA per Elena Salibra (1949 - 2014), che la Città di Siracusa ricorda come poeta e docente di Letteratura italiana all’Università di Pisa.

Nella casa di via Nizza Elena ha vissuto la sua infanzia e la prima giovinezza.

