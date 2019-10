Ponsacco-Tuttocuoio: il derby finisce in pareggio

Il derby pisano Ponsacco-Tuttocuoio finisce in parità, ma a vincere è il ricordo di Aureliano Granchi. Il 61enne, scomparso in settimana, è stato ricordato dal Ponsacco nel match di Serie D contro il Tuttocuoio, disputatosi nel pomeriggio di oggi, domenica 20 ottobre.

La rincorsa per le prime posizioni da parte dei ponsacchini rallenta, i neroverdi continuano a non vincere ma inanellano il secondo pari di fila e salgono a due punti, rimanendo ancora in fondo alla classifica.

Il match si è sbloccato al quarto d'ora, quando Tehe ha portato avanti il Ponsacco. Il pari dei pontaegolesi è arrivato all'ora di gioco grazie a un calcio di rigore segnato da Chicchiarelli. Di seguito il tabellino a cura di Almanacco Calcio Toscano.

PONSACCO: Mariani, Raimo, Chelini, Balduini, Caciagli, Di Renzone, Mazroui, Apolloni, Tehe, Papi Y., Noccioli. A disp.: Lista, Prete, Pelliconi, Autieri, Becagli, Reymons, Lenzi, Degl Innocenti . All.: Pagliuca Luigi

TUTTOCUOIO: Prisco, Ruggero, Bertolucci, Diolaiti, Bagatti, Chiti, Benericetti, Boldini, Valenti, Olivieri, Chicchiarelli. A disp.: Giannangeli, Verdese, Fino, Iroanya, De Carlo, Pedalino, De Cerchio, Principe, Ercoli. All.: Infantino Pietro

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli

RETI: 15° Tehe, 60° Chicchiarelli Rig.

