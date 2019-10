Due giovani, un 18enne e un 19enne, sono stati denunciati per furto a Lucca. I due erano in una discoteca ad Antraccoli quando, in due episodi distinti, hanno provato a rubare la collanina dal collo di alcuni coetanei. Le vittime se ne sono accorte e hanno avvertito il personale della sicurezza; in un caso è stato fermato addirittura l'autore del furto. La polizia è giunta sul posto, ha fermato i giovani e li ha denunciati. Le collanine sono state restituite ai proprietari.

