Savino Del Bene cade in casa, passa la 'bestia nera' Cuneo

La Savino Del Bene Scandicci ha una autentica bestia nera ed è proprio la Bosca San Bernardo Cuneo di Pistola che, anche nel terzo incontro assoluto tra le due formazioni, espugna un PalaRialdoli vestito a festa per 1-3, in un match ricco di alti e bassi.

La Savino Del Bene Scandicci ricomincia da dove aveva finito a Casalmaggiore con Malinov e Sloetjes sull’asse palleggiatore opposta, Lubian-Stevanovic al centro e Pietrini-Milenkovic in banda con Merlo libero. La Bosca San Bernardo Cuneo risponde con Cambi opposta a Van Hecke, Candi-Zambelli al centro, Nizetich-Markovic e Zannoni libero.

Le ragazze di Mencarelli, dopo aver subito il primo punto, rimontano ed allungano con una parallela di Pietrini sul 3-1, ma Markovic riporta la situazione in parità. Milenkovic spara forte (4-3) ma Cuneo è lì ed avanza sfruttando una Markovic che con Scandicci si accende (6-7). La tulipana Sloetjes risponde colpo su colpo ma le piemontesi sono ciniche ed efficaci e trovano l’undicesimo punto con Zambelli. Sul punto ospite successivo (8-12), Mencarelli chiama tempo, e Stevanovic fa rialzare la china (9-13). Scandicci soffre (10-16), ma prova a rientrare (13-17). Sloetjes non si intende con Malinov e sul 13-20, Mencarelli chiama un altro time-out. Il canovaccio è lo stesso, Cuneo passa dai centrali e trova la sua quadra chiudendosul 15-25.

Scandicci trova Lubian che apre il secondo set, ma l’equilibrio continua (2-1), Stevanovic sale in cattedra per il 4-2. Sempre la serba suona la carica per il 6-3 che costringe Pistola al timeout.Pietrini manda out (6-5) e Stevanovic la emula regalando il pareggio alle cuneesi. Mencarelli alza il muro con Kakolewska ma l’equilibrio regna in campo 9-9. Merlo è gigante e Pietrini ne approfitta 12-10. La danza di Scandicci continua (15-12), ma Cuneo è lì con una Cambi che giostra le due bocche da fuoco piemontesi (18-17). Kakolewska, premiata miglior muro dello scorso campionato da Consuelo Mangifesta, trova il diciannovesimo punto. Ma è Cuneo a tornare avanti con gli ace di Markovic (19-21). Mencarelli fa tornare Lubian in campo per Kakolewska e inserisce Bricio per Pietrini. Ma Candi firma il più tre piemontese e il coach locale chiama tempo.

Mencarelli inserisce anche Stysiak per Milenkovic, ma Cuneo allunga sul 21-23 e chiude il secondo set sul 22-25.

Nel terzo set la Savino Del Bene Scandicci allunga sul 2-0, ma Cuneo rimonta ed allunga sul 2-3. Poi ci pensa Sloetjes ad allungare ancora fino al 5-3. Cuneo c’è con Markovic, ma la Savino è lì (6-5) Il muro funziona e Pistola stoppa tutto sull’8-5. Il più tre continua e Malinov stampa un muro in faccia a Markovic (12-8), ma le piemontesi non mollano. Una invasione manda lo score sul 15-10 e Pistola blocca ancora il gioco. Bojana carica Scandicci e le locali allungano di otto (19-11), sul punto di Baldi entrata per Van Hecke, Mencarelli inserisce Stysiak-Carraro per Malinov-Sloetjes e Stevanovic fa 20-12.E’ sinfonia serba con ancora Stevanovic a segno, e la magia continua fino al 25-13 finale con un errore piemontese.

Il quarto set si apre con un grande equilibrio 2-2, ma Lubian mette il turbo. Merlo controlla tutto (4-3) ma Zambelli rimette tutto in parità. Cuneo poi trova il gioco dei primi due set sul 8-8 quando allunga fino al 9-12 costringendo Mencarelli ad cambiare Bosetti per Bricio e Stysiak per Sloetjes. Il parziale diventa pesante, ma sul 11-16 Stysiak si accende fino al 13-16. Dopo il timeout piemontese, le ragazze di Pistola riprendono il ritmo vincente e, nonostante Stysiak (16-18), le ospiti conducono. Ma Scandicci non ci sta e con i colpi della polacca di Wielun accorciano fino al 18-20, Cuneo non ci sta e trova ancora un triplo vantaggio. Ma è Stysiak a far alzare il volume del Palazzetto pieno di 1200 tifosi. Sempre la polacca sbaglia e regala il 20-22 alle cuneesi.

Il canovaccio resta lo stesso, Scandicci ci crede sul 23-24, ma Stysiak sbaglia ancora e le ospiti vincono. Adesso testa a Domenica prossima quando la squadra di Coach Mencarelli sfiderà la Zanetti Bergamo.

Savino Del Bene Scandicci-Bosca San Bernardo Cuneo 1-3 (15-25, 22-25, 25-13, 22-25)

Carraro, Bricio 3, Stysiak 10, Malinov 3, Kakolewska 1, Pietrini 10, Merlo L, Lubian 4, Sloetkes 12, Cardullo ne, Molinaro ne, Stevanovic 10, Bosetti, Milenkovic 10. All.: Marco Mencarelli Vice All. Marco Bracci

Bosca San Bernardo Cuneo:

Carlotta Cambi 1, Nizetich 10, Markovic 9, Frigo, Candi 9, Agrifoglio, Van Hecke 21, Baldi 2, Rigdon 1, Zannoni L, Zambelli 9, Ungureanu ne. All.: Andrea Pistola ViceAll.: Domenico Petruzzelli

Att.: 34%-37%

Ric.: 29%-27%

Muri 15-6

Spettatori 1200

Durata 1’43’’

Fonte: Ufficio stampa

