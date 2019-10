Sport e divertimento al bowling di San Romano per Asd Gam

Una giornata di sport e divertimento per l'ASD Gam a Montopoli in Val d'Arno. Per la precisione i ragazzi dell'associazione sportiva hanno svolto una giornata di allegria per le Special Olympics al bowling di San Romano, tra risate, partite a bowling e un rinfresco. Alla fine ci sono stati anche dei presenti per i ragazzi che hanno partecipato. Da Asd Gam affermano: "Tanto entusiasmo, tanto divertimento. Ringraziamo chi ha partecipato, i Lions Club San Miniato, Uisp zona del cuoio, la ludoteca dell'Associazione famiglie H e bowling di San Romano".

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno