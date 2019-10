Torna Jobbando, al Tuscany Hall si incontrano domanda e offerta di lavoro

Jobbando 2019 arrivato alla quinta edizione, torna per far incontrare domanda e offerta di lavoro in un evento che piace ai giovani alla ricerca del primo posto di lavoro ma è utile anche a coloro in gioco per una seconda chance e vogliono spunti e idee per cambiare e migliorare il percorso professionale avviato. Creare nuove opportunità, favorire la contaminazione tra i diversi interlocutori coinvolti, orientare i candidati ma anche creare dibattito sulle tematiche legate al mondo del lavoro, questi gli obiettivi di Jobbando.

La manifestazione è stata presentata stamani in Consiglio Regionale da Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Andrea Vannucci, assessore al lavoro del Comune di Firenze, Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs, Lapo Tasselli, ideatore e presidente Associazione Jobbando.

“Il focus della quinta edizione di Jobbando è la diversità come opportunità nel mondo del lavoro. Abbiamo pensato di trasformare l’evento in un laboratorio dedicato all’inclusione lavorativa convinti che sia leva di competitività per le imprese- spiega Lapo Tasselli, presidente dell’associazione Jobbando -. A Jobbando 2019 ci sono tante aziende nuove che si affacciano alla manifestazione per la prima volta, anche per questo pensiamo di aver già vinto la nostra scommessa. Le imprese del territorio offrono lavoro, si conoscono, creano progetti e iniziative. Crediamo nella cultura di impresa a tutto tondo: per questo le nostre parole d’ordine sono sicurezza, inclusione, opportunità, ricerca attiva del lavoro”.

Un’altra novità importante del 2019 riguarda la collaborazione tra Jobbando e InfoJobs, prima piattaforma di recruiting online in Italia e main sponsor dell’evento. L’alternanza scuola lavoro è un punto fermo di Jobbando. Le scuole protagoniste sono l’Istituto Saffi e l’Istituto Leonardo da Vinci di Firenze: i 50 studenti parteciperanno alla giornata di evento per svolgere servizi di accoglienza e fotografici.

Firenze e la Toscana come laboratorio di inclusione lavorativa e sociale. Succede grazie a Jobbando che metterà insieme coloro che con risultati sul campo, registrano ogni giorno traguardi importanti sul fronte delle politiche attive di inserimento lavorativo di categorie con difficoltà: non solo persone svantaggiate ma anche ultracinquantenni che hanno perso il lavoro, donne con figli a carico e categorie di lavoratori senza riconoscimenti contrattuali. “Inclusione, leva di competitività. La diversità come opportunità anche nel lavoro” è il titolo del convegno che aprirà ufficialmente la quinta edizione di Jobbando ed è in programma al Tuscany Hall di Firenze giovedì 24 ottobre dalle 17 alle 19.