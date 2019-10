BuyWine e Anteprime di Toscana, 103 aziende hanno già aderito

Si scaldano i motori per la decima edizione di BuyWine Toscana, leader in Italia tra gli eventi B2B dedicati al vino, in programma il 7 e 8 febbraio 2020 alla Fortezza da Basso di Firenze e a cui farà seguito la settimana delle Anteprime di Toscana con l’inaugurazione prevista per il 15 febbraio, sempre in Fortezza, con la giornata evento “PrimAnteprima”. Dalla mezzanotte di venerdì 18 ottobre fino alle ore 12 di lunedì 4 novembre, sono aperte le iscrizioni a BuyWine 2020 esclusivamente in modalità online: le imprese toscane che producono e commercializzano vini Docg, Doc e Igt potranno fare la domanda di partecipazione collegandosi a questo sito.

I primi segnali di adesione delle aziende sono eccezionali: nei primi due giorni di apertura del bando hanno aderito a BuyWine ben 103 aziende di cui 23 nuove. Il 75% dei seller è rappresentato da repeater, già presenti quindi alla passata edizione, a conferma della capacità dell’evento di portarli a concludere positivamente accordi commerciali. Indicativo anche il numero dei nuovi arrivi, 23, indice del passaparola positivo e del desiderio di entrare a far parte della prossima edizione. La prima adesione è giunta alle 00.10 di sabato notte, solo 10 minuti dopo l’apertura delle iscrizioni, e alle 00.25 erano già 8 le aziende iscritte. Tutti segnali che consolidano e confermano la capacità di BuyWine di creare un impatto economico importante sul territorio.

Quest'anno i posti disponibili sono 250 per consentire la partecipazione ad un numero più elevato di imprese. 50 di queste postazioni sono riservate alle aziende che non hanno partecipato a BuyWine Toscana nelle due precedenti edizioni. Tutte le informazioni su BuyWine Toscana 2020 si trovano sul sito della Regione Toscana a questo link.

Anche per l'edizione 2020 le imprese registrate a BuyWine Toscana potranno partecipare al Concours Mondial de Bruxelles, uno dei più prestigiosi concorsi enologici internazionali, con condizioni privilegiate. Nell'edizione 2019 hanno preso parte 89 vini di aziende presenti a BuyWine, dei quali ben 21 hanno ottenuto un riconoscimento a conferma dell'altissimo livello dei vini presenti alla manifestazione fiorentina.

BuyWine Toscana e Anteprime di Toscana sono eventi nei quali i Consorzi di tutela presentano le nuove annate e guidano gli operatori alla scoperta dei loro territori. Il programma delle Anteprime proseguirà come di consueto nei giorni successivi con Chianti Lovers, Chianti Classico Collection, Anteprima Vernaccia di San Gimignano, Anteprima Vino Nobile di Montepulciano e Benvenuto Brunello.

L'edizione 2020 è speciale perché nasce sotto l'egida di nuove sinergie istituzionali tra la Regione Toscana e il sistema camerale: ad ottobre 2019 è stato firmato un accordo tra Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze (inclusa la propria azienda speciale PromoFirenze), per integrare gli interventi, creare addizionalità tra risorse e realizzare insieme le iniziative di promozione delle imprese a sostegno del settore agricolo ed agroalimentare toscano, a cominciare proprio da BuyWine Toscana.

Dopo gli incontri B2B di BuyWine 2020 - che costituiscono il cuore dell'evento - e grazie alla collaborazione delle Camere di Commercio della Toscana e dei Consorzi di tutela, diverse delegazioni di buyer visiteranno i territori della Toscana, per avere un contatto diretto con i luoghi, le modalità produttive, le tradizioni, i saperi, grazie a cui i vini toscani sono grandi vini.

BuyWine Toscana e Anteprime, i numeri dell’edizione 2019

L'edizione 2019 è stata un successo: 215 aziende vitivinicole presenti (di cui 80 con produzioni organiche), 200 buyer provenienti da 44 Paesi, 1.170 le etichette proposte per 50 denominazioni, quasi 6.000 meeting B2B e più di 33.400 wine tasting. Oltre alla conferma dei mercati consolidati come Stati Uniti, Canada, Cina e i classici mercati europei con la Germania in testa, la nona edizione aveva registrato la partecipazione di importatori provenienti da nuovi mercati tra cui: India, Malesia, Filippine, Macao, Argentina, Cile, Spagna, Albania, Slovenia.

E il successo di BuyWine si è ripetuto anche per PrimAnteprima l'evento che inaugura la settimana delle Anteprime di Toscana. Alla giornata di incontri e presentazioni hanno partecipato oltre 130 giornalisti accreditati (circa 1/3 stranieri), i vertici dei Consorzi di tutela del vino toscano e numerosi sommelier, selezionati dalle principali associazioni riconosciute a livello nazionale, come Ais e Fisar.

BuyWine Toscana e Anteprime, i segreti di un successo

Buyer e seller, grazie a una profilazione molto dettagliata e a una familiarità sempre più elevata con le nuove tecnologie, hanno la possibilità di conoscere il profilo dei possibili interlocutori con largo anticipo e di esprimere preferenze di incontro puntuali sugli operatori più adatti alle rispettive esigenze. Un percorso che, nel 2019, ha portato all'espressione di 25.134 preferenze di incontro, elaborate poi dal sistema di matchmaking che ha generato le agende, per un totale di oltre 5.700 appuntamenti, per una soddisfazione complessiva espressa da buyer e seller sugli incontri effettuati nel corso dell'evento del 97%.

Gli organizzatori intendono replicare i successi delle edizioni precedenti, e se possibile, perfezionarli ulteriormente ampliando la portata dell'evento, perché il 2020 è un anno importante per BuyWine Toscana, che arriva alla decima edizione. Infatti, per il 2020 si prevede un aumento sia del numero delle imprese toscane partecipanti sia dei buyer.

