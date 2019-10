Casette il legno da giardino, molteplici possibilità di utilizzo

Le casette in legno da giardino possono essere utili per scopi di vario genere, anche a seconda di come vengono costruite.

Alcune di queste casette possono rappresentare anche delle vere e proprie abitazioni. Altre invece possono essere un luogo dove i bambini possono giocare, oppure un posto dove poter studiare senza essere disturbati. Possono essere utilizzate anche come magazzini, o come il posto in cui tenere gli attrezzi da giardino, ma sono utilizzabili anche per altri scopi, in base alle esigenze di ciascuno e a come più si desidera.

Perché scegliere proprio le casette in legno? Perché esse presentano determinate caratteristiche che offrono interessanti benefici: maggiori informazioni nel prosieguo dell’articolo.

I vantaggi delle casette in legno da giardino

Le casette in legno da giardino, che come già spiegato in apertura possono avere molteplici possibilità di utilizzo, hanno i seguenti vantaggi:

- Si montano facilmente e velocemente.

- Hanno prezzi stabili, quindi si è al riparo da un possibile aumento del prezzo determinabile da fattori di vario genere, al contrario di quanto può verificarsi per l’edilizia più tradizionale.

- Se usate come abitazione o come luogo in cui far giocare i bambini, oppure per studiare o per altri motivi che richiedono di stare al suo interno, offrono molto comfort: il legno è un ottimo isolante termico e acustico. Ne consegue che tali casette permettono di ricevere meno disturbi da eventuali rumori esterni, e di ridurre anche eventuali consumi per il riscaldamento o il raffrescamento, proprio perché il legno riduce notevolmente le dispersioni della temperatura interna.

- Resistono maggiormente alle scosse di terremoto rispetto a molte delle costruzioni edili tradizionali, in quanto il legno è molto leggero (per fare un esempio, è circa 5 volte più leggero rispetto al cemento armato).

- Le casette in legno da giardino in caso di incendio bruciano molto lentamente, dando modo alle eventuali persone che si trovano all'interno di avere più tempo per evacuare. Infatti, nel corso di un incendio la carbonizzazione dello strato esterno genera una sorta di pellicola protettiva per gli strati più interni, la quale resiste per un tempo molto lungo.

- Le casette in legno hanno un minore impatto sull'ambiente rispetto alle costruzioni edili tradizionali.

- Inoltre, le casette in legno sono anche molto belle da vedere, anche all'esterno: donano al giardino un qualcosa in più.

Quando costano le casette in legno da giardino

I costi delle casette in legno possono variare considerevolmente, ovviamente per molteplici motivi: per il modo in cui vengono costruite, il tipo di legno utilizzato, la grandezza della casetta, e così via. Come anticipato in precedenza, hanno costi prestabiliti, nel senso che evitano eventuali sorprese spiacevoli a lavori completati o in corso d’opera. Inoltre, costano significativamente di meno rispetto alle costruzioni edili tradizionali.

Per acquistare una casetta in legno, consigliamo di visitare il seguente link: www.pineca.it/casette-in-legno/

Aprendo tale link si accede alla sezione delle casette in legno da giardino dell'ottimo sito di Pineca, azienda che mette a disposizione vari tipi di casette di legno sempre ben realizzate, e offre servizi di grande qualità (tra i quali anche quello che mette a disposizione la possibilità di costruire casette in legno su misura).

Dal link appena indicato, è possibile valutare le diverse casette, leggendo le descrizioni di questi edifici in legno (compreso il tipo di utilizzo consigliato), le loro caratteristiche tecniche, e ovviamente il loro prezzo.