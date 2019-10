Chianti Trail Ultra, pubblicate le date dell'edizione del 2020

Una corsa tra saliscendi incastonati da panorami mozzafiato, in mezzo a vigne e a luoghi unici: questo è Chianti Trail Ultra, la corsa che mette insieme passione e sport, ambiente e storia. La manifestazione, nata nel 2018, vede infatti tre percorsi con partenza e arrivo da Radda in Chianti, nel cuore di questo angolo di paradiso, dove ogni anno si danno appuntamento runners e appassionati da tutto il mondo, pronti a sfidarsi sui diversi tracciati.

E dopo il successo delle prime due edizioni, il 2020 riserva importanti sorprese che rendono la manifestazione, in programma dal 20 al 22 marzo, ancora più affascinante: il percorso più lungo vedrà un nuovo ristoro fissato al Castello di Albola (al km 46), in cima alle colline più alte del Chianti Classico dove nascono alcuni dei vini più celebri del mondo. E proprio in mezzo ai filari delle tenuta passeranno i runners, in un percorso da lasciare senza fiato non solo per la fatica della corsa!

Un’altra novità riguarda il percorso intermedio che passa da 37 a 42 kilometri, diventando Marathon Trail. Un tracciato meno lungo ma altrettanto impegnativo: basta pensare che il percorso, così come quello dell’Ultra Trail, prevede il passaggio da Vertine, il borgo che rappresenta uno degli esempi meglio conservati di architettura militare del Chianti, rimane esclusiva della Ultra il passaggio dal Monte San Michele fino a Volpaia veramente spettacolare. Anche per la terza edizione la manifestazione, che punta a valorizzare il territorio attraverso il binomio sport e ambiente, sarà aperta a chi vuole cogliere l’occasione di conoscere da vicino il Chianti Classico attraverso una corsa non competitiva di 15 kilometri in luoghi normalmente non facilmente accessibili. E’ il caso della Villa Vistarenni: uno dei luoghi più suggestivi del Chianti che vedrà il passaggio di tutti i concorrenti.

Prenotazioni sul sito www.chiantiultratrail.com

