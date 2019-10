Per il 22 ottobre, alle 18.30 è stata indetta una riunione in Sala del Consiglio per conoscere tutte le associazioni culturali del territorio. L'amministrazione è interessata ad aprire un dialogo per organizzare al meglio gli eventi futuri. Sarà presente l'assessore alla cultura Alessandra De Toffoli e il sindaco Alessio Mugnaini.

Fonte: Comune di Montespertoli

