Friday For Future: "Il Comune di Pisa dichiari lo stato di emergenza climatica"

Il gruppo pisano da ormai un anno si presenta ogni venerdì davanti al Comune per tenere viva l’attenzione sulla necessità di attuare politiche volte alla realizzazione di una strategia di sostenibilità ambientale. La mozione avanza la precisa richiesta al consiglio comunale di prendere una posizione immediata, dichiarando lo stato di emergenza climatica e riconoscendo alla lotta ai cambiamenti climatici un ruolo prioritario nell’agenda politica.

“Dopo le manifestazioni che si sono susseguite in questi mesi, e che hanno visto scendere in piazza migliaia di giovani, la politica non può più ignorare il problema – afferma Bruno Fracasso, 21 anni, studente di biologia “I comuni posso fare molto in termini di mobilità sostenibile ed efficientamento energetico, e da qui possiamo iniziare a costruire pratiche funzionali ad un cambio di paradigma dell’azione amministrativa, potenzialmente utilizzabili anche in altre realtà pubbliche e private del territorio.

l’11 giugno scorso la regione Toscana ha dichiarato l’Emergenza Climatica e approvato in Consiglio una mozione che impegna la giunta sulle tematiche della sostenibilità ambientale;

a questa sono seguite le dichiarazioni si molti altri comuni, come Lucca, Livorno, Massa, Napoli, Milano, Torino, Padova, Cesena, Aosta, Acri, che hanno espresso le loro intenzioni programmatiche nelle relative sedi consiliari.

“Chiediamo a Pisa di fare lo stesso – dichiara Livia Tolve, studentessa in conservazione ed evoluzione “dando avvio a un percorso il cui scopo primario è tendere alla riduzione a zero delle emissioni locali nette di gas serra entro il 2030 sul territorio comunale.

“Un percorso da cui la cittadinanza non dovrà essere esclusa – prosegue. E’ necessario mettere in campo azioni di comunicazione e momenti di condivisione che rendano trasparente l’azione e ne garantiscano monitoraggio. per attuare la partecipazione alle azioni di implementazione del Piano d’azione e la trasparenza del relativo monitoraggio.”

Fonte: Fridays For Future Pisa - Italia

Tutte le notizie di Pisa