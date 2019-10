Dall'Ape allo scuolabus, il Comune di Quarrata vende 9 veicoli

Il Comune di Quarrata ha pubblicato un avviso per un’asta pubblica per l’alienazione di 9 veicoli, suddivisi in 7 diversi lotti. Si tratta di un autocarro Fiat Fiorino del 1994 (importo base d’asta euro 500, al netto di iva), un autocarro Ford Transit del 1992 (importo base d’asta euro 500, al netto di iva), un autocarro Piaggio Porter del 1997, non funzionante (importo base d’asta euro 100, al netto di iva), un Ape Piaggio Atm 2T del 1999, non funzionante (importo base d’asta euro 100, al netto di iva), un Ape Piaggio Atm 2t del 1999 (importo base d’asta euro 200, al netto di iva), un Piaggio Porter del 2005 (importo base d’asta euro 500, al netto di iva). Il settimo lotto, dal valore a base d’asta di 21.5000 euro più iva, è composto da tre veicoli: due autobus Daimlerchrysler AS MB del 2002, di cui uno con pedana per portatori di handicap, e uno scuolabus Iveco Cacciamali 59E12 del 1999.

I veicoli saranno venduti nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell’asta pubblica (secondo la formula “visto e piaciuto”) e potranno essere visionati previo accordo con il personale del Servizio Finanziario ed Economato, telefonando al numero 0573 771229 o al numero 0573 771270. L’asta si terrà a mezzo di offerte segrete e l’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più alto.

E’ ammessa la partecipazione a più lotti, ma in forma singola: ogni offerta dovrà essere in busta separata con indicato il numero di lotto a cui fa riferimento.

L’offerta dovrà pervenire (in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata l'indicazione del mittente con la scritta in modo chiaro ed inequivocabile “NON APRIRE – OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER ACQUISTO VEICOLI LOTTO NR.____ ”) all’Ufficio Protocollo del Comune di Quarrata, in via Vittorio Veneto 2, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 novembre 2019. Oltre questo termine non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Non farà fede il timbro postale.

Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e i relativi moduli da compilare si trovano sul sito del Comune di Quarrata, in home page, al seguente link: https://bit.ly/2MYq9xH

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

