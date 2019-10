Patty e Benedetta dichiarano il loro amore alla vita con una raccolta di poesie e racconti. È quello che succede sulle bacheche degli adolescenti di mezzo mondo. Se Patty e Benedetta sono davvero due adolescenti e se questi sono i loro veri nomi, è singolare la loro scelta di usare come bacheca per i loro messaggi non il loro profilo di Facebook o le Stories di Instagram, ma piuttosto il David in bronzo che dal 1873 si erge in Piazzale Michelangelo, dominando la città di Firenze dal famoso punto panoramico.

Le ragazze hanno usato la base della statua per piazzare i loro scritti, le poesie e i racconti, tutti debitamente firmati, con un ammonimento ai passanti di non rimuovere nulla 'Chi tocca commette sacrilegio', recita un cartello. Oltre all'avvertimento, le ragazze hanno utilizzato dello spray bianco per abbellire il loro altarino improvvisato.

A denunciare la comparsa della bacheca sulle parti in marmo e pietra che costituiscono la base del David di Piazzale Michelangelo, alcuni passanti. Le foto sono finite sul gruppo che su Facebook raccoglie le segnalazioni del Quartiere 1 di Firenze. Immediato l'intervento di Alia per la rimozione e la pulizia del monumento bronzeo e l'arrivo della polizia municipale.

