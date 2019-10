Furto al campo sportivo della Volpaia, rubata una tv

Un furto si è verificato al bar del campo sportivo della Volpaia nel weekend appena trascorso. I ladri sono entrati in azione a Sesto Fiorentino in via degli Olmi e hanno fatto razzia, portando via un televisore, installato poche ore prima in uno stanzino del campo. Si sospetta che abbiano agito in più di una persona: i malviventi sarebbero entrati dalla porta più piccola dello stanzino, forzando la serratura. Dopo aver divelto la porta, hanno preso il televisore e lo hanno portato via. Non si tratta del primo furto avvenuto al campo della Volpaia, già in passato erano state portate via attrezzature. La vicenda sarà denunciata alle forze dell'ordine.

