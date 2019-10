Incidente in A1 a Firenze tra tre auto e un bus, 2 feriti lievi

Alle 19 circa sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze è avvenuto un incidente all'altezza del km 308 nel quale sono rimaste coinvolte tre vetture e un pullman. Si registrano due feriti lievi tra gli occupanti delle vetture e nessun ferito tra i passeggeri del pullman.

Sul luogo sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale, che ha avviato accertamenti, e personale della Direzione del Tronco di Firenze. Il tamponamento ha causato 5 km di coda in via di smaltimento.

Fonte: Autostrade

