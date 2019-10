Inclusione disabili in scuole e mercato del lavoro in Toscana: a Firenze il convegno Cgil Toscana

Come sono seguiti i ragazzi e le ragazze con disabilità nelle scuole toscane (che sono aumentati di circa 600 unità dall’anno scorso)? Quali sbocchi hanno dopo la scuola? E le persone con disabilità come sono inserite nel mercato del lavoro toscano? Quanto è rispettata la legge 68/1999 che obbliga le aziende ad assumere, in certi parametri, le persone con disabilità? Quali sono le criticità e quali proposte potrebbero migliorare la situazione? Si parlerà di tutto questo nel convegno "Dalla scuola al lavoro - L’inclusione scolastica e lavorativa delle persone con disabilità: quali strumenti?", organizzato dalla Cgil Toscana per domani martedì 22 ottobre a Firenze (inizio ore 9:30, Complesso delle Murate, piazza Madonna della Neve 6, Sala delle Vetrate).

IL PROGRAMMA

- Saluti: Dalida Angelini, Segretaria Generale CGIL Toscana

- Introduzione: Mirko Lami, Segretario Confederale CGIL Toscana

- Interventi: Alessandro Rapezzi, Segretario FLC CGIL Nazionale; Adriano Turi, Coordinamento Politiche per le Disabilità CGIL Toscana; Monica Stelloni, Dipartimento Mercato del Lavoro CGIL Toscana; Paolo Cinelli, RSU FLC CGIL Firenze; Paolo Grasso, Dirigente Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (Arti)

- Conclusioni: Nina Daita, Responsabile CGIL Nazionale politiche per le disabilità

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

