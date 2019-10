Italia Viva, a Empoli si presentano 6 comitati di zona con Fanucci e Gadda

La decima edizione della Leopolda a Firenze è terminata, ma il cammino del nuovo partito dell'ex premier Matteo Renzi comincia ora. Come già anticipato, Italia Viva si è mobilitata anche nell'Empolese Valdelsa ed è previsto per venerdì 25 ottobre alle 21 un incontro al Palazzo delle Esposizioni con ospiti l'ex deputato, adesso consigliere comunale a Montecatini Terme, Edoardo Fanucci e la deputata Maria Chiara Gadda. Modera l'incontro Chiara Marconi Francois. Sarà l'occasione per presentare i comitati di Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Montespertoli, San Miniato e Vinci.

