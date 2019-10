La biblioteca dei ragazzi diventa scolastica: riapertura tra qualche mese

La Biblioteca comunale dei ragazzi di via Tripoli a Firenze è temporaneamente chiusa in vista di un accordo tra Comune e dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo Centro Storico per la sua gestione. La Biblioteca, nata come spazio specializzato in letteratura per ragazzi, nel tempo era stata affiancata da nuove sezioni specificamente dedicate all’infanzia nelle altre biblioteche cittadine, per esempio quella delle Oblate o la Bibliotecanova, ed era frequentata, anche a causa del suo orario di apertura al pubblico molto ridotto, soprattutto dai bambini e ragazzi delle scuole dell’Istituto comprensivo. In un paio di mesi la biblioteca sarà riaperta e diventerà così ‘scolastica’.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

