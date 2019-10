La cultura della cura in Padule, al Centro Visite si parla dell'enciclica di Papa Francesco

Al tema della conservazione della natura nell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco è dedicato il prossimo appuntamento de “La Cultura della Cura”, rassegna dedicata alla tutela dei beni ambientali e culturali, giunta alla sua quinta edizione.

L’incontro si terrà sabato 26 ottobre nella sala conferenze del Centro Visite della Riserva naturale del Padule di Fucecchio a Castelmartini, dalle ore 16.00.

Anche se poco se ne parla, l’estinzione in atto di migliaia di specie animali e vegetali rappresenta uno degli aspetti più drammatici dell’odierna crisi ambientale causata dall’uomo.

Non soltanto per le conseguenze negative in termini di semplificazione strutturale e funzionale degli ecosistemi che presiedono alla rigenerazione di risorse fondamentali, come l’acqua, l’aria ed il suolo, ma anche per la perdita del bene più prezioso che ci è stato offerto: la bellezza del creato.

A riflettere su questo argomento saranno l’ambientalista Grazia Francescato, che già aveva partecipato al confronto sulla Laudato si’ organizzato nel 2016, sempre presso il Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio; il Vescovo di San Miniato, nella cui diocesi ricade la frazione di Castelmartini, Monsignor Andrea Migliavacca; il biologo Gianluca Serra, impegnato in numerosi progetti di conservazione di specie animali e di habitat in vari paesi del mondo e Vannino Chiti, ex ministro e studioso della storia del cristianesimo, a cui spetterà il compito di introdurre e moderare il dialogo.

La tavola rotonda sarà preceduta dal breve filmato Naturenow di Tom Mustil, con la giovanissima attivista Greta Thunberg e lo zoologo e giornalista inglese George Monbiot.

L’incontro, ad ingresso libero, sarà aperto dai saluti del Presidente del Centro Rinaldo Vanni e delle autorità.

La rassegna “La Cultura della Cura” è promossa dal Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio e dall’associazione Amici del Padule di Fucecchio.

Info presso il Centro: tel. 0573/84540, e-mail fucecchio@zoneumidetoscane.it), pagina web www.paduledifucecchio.eu e pagina Facebook #paduledifucecchio

Fonte: Centro RDP Padule di Fucecchio

