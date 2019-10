POLISPORTIVA LA PERLA vs CUS PISA 3-0 (25-15, 26-24, 25-16)

Sabato 19 Ottobre si è gioca la seconda gara casalinga della Prima Divisone che ha visto impegnata La Perla, reduce da una buona prestazione nella giornata precedente, contro Cus Pisa.

Sul campo di Ponticelli coach Corti schiera Panzani in regia opposta a Novi, Donati e Borghi al centro, Banti e Bonifazi schiacciatori, Cipollini libero.

La squadra avversaria che nella scorsa stagione aveva dato del filo da torcere alle bianco rosse (una vittoria ed una sconfitta al tie break), si presenta rinnovata sia con buona parte del roster che con la guida tecnica.

Nel primo set le padrone di casa sfruttano un buon servizio e si dimostrano ben organizzate nella fase di contro gioco, mentre le pisane non riescono mai ad entrare in partita.

Alla ripresa la Perla perde la concentrazione, nelle prime azioni nonostante diverse occasioni, non si riesce a chiudere il punto, si commettono ben tre errori al servizio ed un fallo in rotazione, così le avversarie prendono coraggio e conducono per 4 a 10; al time out Corti chiede alle sue di ripartire con la mentalità giusta, evitando errori banali e limitando i rischi. La squadra spinta dagli attacchi di Novi riesce a riprendere il Cus sul 18-18, da qui in poi il set è lottato punto su punto, la Perla passa in vantaggio sul 22-21 ma di nuovo una serie di errori al servizio ed in attacco portano le avversarie a lottare il set sul 24 pari ed è qui che due giocatori di esperienza come Novi e Borghi piazzano due attacchi vincenti che chiudono con il parziale di 26-24.

Al cambio campo Banti e compagne ripartono con la mentalità giusta, le pisane tengono il ritmo fino al 13 pari, poi due turni al servizio di Donati e Banti ottengono due break importanti che portano le bianco rosse a chiudere il set sul 25-16.

Il prossimo incontro verrà giocato sabato 26 Ottobre a Pisa contro Ospedalieri. Si preannuncia una gara ostica visto che le pisane dopo aver vinto il girone A di prima divisione nella stagione 18/19 si sono ulteriormente rafforzate; in questa stagione hanno già ottenuto due vittorie con avversari di spessore come Capannoli e Borgo Rosso.

Bonifazi 9, Borghi 9, Novi 14, Banti 10, Donati 13, Panzani 0, Cipollini 0, Alpini, Campinoti, Nigi, D'Alcamo, Bianchi, Mali. Allenatore Corti, assistente Esposito.

Fonte: Ufficio Stampa

