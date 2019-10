Lgbt: ecco 'Territorio plurale', formazione contro la discriminazione

Ireos-Comunità Queer autogestita con il sostegno della Citta` Metropolitana di Firenze e della Consigliera di Parità della Città Metropolitana, promuove giornate formative, ' Territorio plurale', progetto di formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e per il riconoscimento dei diritti delle persone Lgbt del territorio metropolitano fiorentino, nei giorni 22 ottobre, 31 ottobre, 5 novembre e 7 novembre

Il corso è progetto vincitore del Bando che, anche quest'anno ai sensi della Delibera GRT 460/2019, la Città Metropolitana e la Consigliera di Parità della Città Metropolitana hanno predisposto insieme, ottimizzando i finanziamenti regionali assegnati agli Enti firmatari dell'Accordo tra Regione Toscana e Pubbliche Amministrazioni della Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY (che è la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere).

Il corso si rivolge ai dipendenti e alle dipendenti degli Enti Pubblici e degli Enti del Privato Sociale del territorio,

in particolare ai soggetti operanti nei settori anagrafe, socio-assistenziale e sanitario, polizia locale, scuola, sport e cultura.

Il corso è gratuito, previa iscrizione, fino ad esaurimento posti.

Il percorso formativo si articola su 4 incontri, la prima giornata plenaria è obbligatoria per tutti e tutte le iscritte, mentre le successive, i moduli, sono ad indirizzo.

È possibile iscriversi ad uno o più moduli.

