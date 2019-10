Licenziato per il reclamo di un dipendente, il Tribunale condanna MediaWorld al risarcimento

Riceviamo e pubblichiamo Filcams Cgil Firenze sulla decisione del Tribunale di Firenze che ha riconosciuto licenziamento sproporzionato e stabilito il pagamento di un risarcimento ad un lavoratore di Mediaworld.

Tempo fa abbiamo preso in carico la vicenda di un dipendente MediaWorld licenziato in tronco dall'azienda dopo oltre 10 anni di servizio. Anni di lavoro nei quali il lavoratore ha sempre svolto con attenzione e senso del dovere la propria mansione, tanto da non aver ricevuto mai nessuna contestazione in nessuna forma. Purtroppo, a seguito di una controversa segnalazione giunta da un cliente, il lavoratore è stato licenziato in malo modo e ha deciso di rivolgersi alla Filcams Cgil. Dopo alcuni mesi e dopo alcune udienze, il Tribunale di Firenze (sezione lavoro) ha riconosciuto la natura sproporzionata del provvedimento e condannato l'azienda a pagare un risarcimento economico al lavoratore, riconoscendo dunque la scorrettezza del provvedimento stesso. Come Filcams Cgil riteniamo che questa sentenza rappresenti un messaggio per tutti i lavoratori della multinazionale che, da anni, vivono condizioni di tensione e incertezza; ma rappresenta anche un messaggio a MediaWorld che, nei prossimi mesi, dovrà riflettere sul proprio operato e sulla logica di alcune scelte.

Filcams Cgil Firenze

Tutte le notizie di Firenze