L'omaggio di Florence Biennale al genio del Maestro Zeffirelli

Ancora un omaggio di Firenze all’arte e all’ingegno di Franco Zeffirelli. È in svolgimento questi giorni alla Fortezza da Basso di Firenze la XII Florence Biennale – Mostra internazionale di arte contemporanea e design. Mercoledì 23 ottobre, alle 12 in punto, artisti espositori e visitatori potranno assistere alla cerimonia in onore e memoria del Maestro cui interverrà, tra gli altri, anche Pippo Zeffirelli, Presidente della Fondazione Franco Zeffirelli.

Per l’occasione sarà ricordata la consegna del Premio internazionale “Lorenzo il Magnifico” alla carriera al Maestro Franco Zeffirelli, avvenuta il 21 settembre 2018 nella sede della Fondazione che porta il suo nome. Franco Zeffirelli ritirò personalmente il premio, proprio durante la sua ultima visita a Firenze.

Il premio ha anche un riferimento all’eredità leonardiana che Zeffirelli, fiorentino di nascita, ha saputo onorare abbracciando le arti tutte ed esplicitando in maniera unica il senso di bellezza e armonia della cultura fiorentina nello spaziare dalla cinematografia al teatro. A lui il Premio “Lorenzo il Magnifico” alla Carriera per le Arti e la Cultura fu conferito “per lo straordinario contributo alle arti sceniche, alle arti visive, e all’arte cinematografica, con cui ha dato lustro a Firenze e incantato il mondo intero. Attraverso opere di grande forza evocativa, permeate di bellezza e armonia, Franco Zeffirelli ha meravigliosamente realizzato la sintesi fra le arti distinguendosi quale artefice di un fare ad arte senza limiti. Tutto ciò reinterpretando magistralmente l’eredità di Leonardo da Vinci, che appartiene alla sua cultura d’origine, e coinvolgendo talenti d’eccezione sulla scena internazionale nella genialità del suo eccelso processo creativo”.

In occasione della mostra alla Fortezza da Basso e in memoria Maestro scomparso il 15 giugno di quest’anno, la Fondazione Zeffirelli è presente alla XII Florence Biennale con una gigantografia del Maestro, un video dedicato alla sua lunga carriera e alcuni bozzetti del grande regista, sceneggiatore nonché creatore di scenografie e costumi.

Da segnalare infine che durante i giorni della mostra è previsto l’ingresso ridotto alla Fondazione Zeffirelli per tutti gli artisti e i visitatori di Florence Biennale.

Fonte: Fondazione Franco Zeffirelli onlus - Ufficio Stampa

