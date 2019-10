Lupi Estintori Pontedera cade al debutto con San Giustino

Due ore e mezzo di partita, tanto è durata la prima gara di campionato dei Lupi Estintori Pontedera che, al debutto nel campionato di serie B, tornano a casa da Perugia sconfitti per 3-1 contro una delle favorite del campionato, la Pallavolo San Giustino. Il match però, è stato combattuto fin dall’inizio, tant’è che i ragazzi di Mister Sansonetti si aggiudicano il secondo set per 25-20, ma anche negli altri ce la mettono tutta per cercare di chiudere in vantaggio, sfiorando sempre l’impresa: 1° set: 25-23, 3° set: 29-27, 4° set: 25-23. Preziosi per Pontedera sono stati i 21 punti dell’opposto Niki Hendriks e i 15 dello schiacciatore Federico Lumini, anche se, non sono bastati per portare a casa il risultato che poteva essere meritato.

Le parole del Presidente dei Lupi Estintori Pontedera, Giampiero De Luca, riassumono bene la gara: “Partita molto bella da parte di entrambe le formazioni. Sono rimasto dispiaciuto per i ragazzi che non sono riusciti a portare a casa un punto da questa trasferta perché se lo meritavano davvero. Abbiamo visto però una pallavolo di altissimo livello, non sembrava di vedere due squadre di serie B. Peccato per non essere riusciti a mantenere il vantaggio nel primo set, probabilmente ci sono stati dei piccoli cali di attenzione nei momenti più difficili, ma in due ore e mezzo di partita possono capitare. Loro sono una formazione concreta e molto forte, probabilmente una delle più forti del campionato per cui, uscire da lì con una prestazione del genere, è comunque molto positivo, ripeto peccato perché era una partita in cui potevamo prendere almeno un punto, ce lo meritavamo tutto. Ora però, dobbiamo pensare alla prossima gara dove dobbiamo assolutamente vincere”.

Insomma un esordio che lascia un po’ l’amaro in bocca ma al contempo, la convinzione che la squadra ed il gruppo ci sono, pronti già, per affrontare la prossima partita, altra gara difficile, che però verrà giocata tra le mura amiche sabato 26 ottobre alle ore 21 contro Energia Fluida Cesena. Potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it (la partita di ieri sera, è stata seguita da oltre 1.100 persone).

Pallavolo San Giustino 3

Lupi Estintori Pontedera 1

Pallavolo San Giustino: Cesaroni ne, Conti 23, Giunti, Sitti 1, Benedetti, Antonazzo 5, Thiaw ne, Di Renzo, Stoppelli 8, Santi ne, Valla 18, Puliti 18, Celli ne. All. Sideri - Barrese

Lupi Estintori Pontedera: Ferretti 4, Lusori, Coletti 2, Taliani, Puccetti ne, Pantani, Grassini 4, Fruet ne, Lumini 15, Hendriks 21, Tamburo, Lazzeroni, Grassini 4. All. Sansonetti - Benvenuti

Parziali: 25-23; 20-25; 29-27; 25-23

Fonte: Ufficio stampa

