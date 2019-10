“Perché non andiamo ad una SPA?” Il sogno di RELAX di ogni donna!

Quando hai voglia di una giornata di RELAX, il primo pensiero è sempre “…perché non andiamo ad una SPA?”

Ma sai davvero cosa vuol dire SPA?

“SPA”. Dal latino: Salus per acquam. Ossia prendersi cura di sé, del proprio corpo mediante l’utilizzo solo di elementi naturali.

Alla luce di questo, sei sicura che tutti i centri che conosci e che si definiscono SPA siano realmente fedeli a questa sigla?

I tempi e le abitudini si sono evoluti ma per noi il concetto è rimasto lo stesso: raggiungere il massimo del risultato estetico solo attraverso elementi e tecniche naturali.

La bellezza non si raggiunge con scorciatoie o artifizi, ma solo mediante un metodo esclusivo e completamente naturale che aiuta il tuo viso ed il tuo corpo a ritrovare il massimo della sua armonia estetica. Il tutto con un livello di servizio molto al di sopra di quello che puoi aspettarti da un centro estetico “comune”.

Perché? Te lo spiego subito!

Circa 4 anni fa, per risolvere i problemi e gli inestetismi causati da una postura errata si usava il massaggio fisioestetico, unendo concetti di fisioterapia a manualità estetiche.

Si trattava di un trattamento rivoluzionario che aveva l’obiettivo specifico di sbloccare i ristagni linfatici e permettere così all’operatrice di lavorare su un corpo pronto a ricevere le manualità e i prodotti necessari.

Purtroppo però questo massaggio innovativo aveva alcuni difetti:

durava quasi 3 ore

dipendeva molto dall’abilità manuale dell’operatrice.

In altre parole era sì funzionale, ma poco pratico.

Per questo motivo nei 3 anni successivi il nostro centro si è messo al lavoro per trovare una soluzione che facesse fronte a questi “difetti”. E l’abbiamo trovata! Si chiama MARCO POST!!!

Sono state coinvolte le migliori aziende di settore e alcune delle più prestigiose università italiane.

Proprio da questo lavoro nasce il lettino LINFODRENABED®.

Un macchinario che risolve i due maggiori problemi del massaggio fisioestetico: è indipendente dall’abilità dell’operatrice e impiega la metà del tempo per ottenere un risultato molto più completo ed efficace.

Come funziona nello specifico?

Il LINFODRENABED® è un uno speciale lettino estetico dotato di un sistema interno brevettato che ha proprio lo scopo di eliminare i ristagni linfatici durante i trattamenti antiage viso-corpo.

In pratica, mentre l’operatrice esegue il trattamento specifico anti-rughe o anti-cellulite alla cliente, i pressori speciali contenuti nel comodissimo materasso “memory” del lettino si posizionano in modo naturale ai lati della schiena effettuando meccanicamente una dolce manovra di “sblocco linfatico”.

In poche parole è come se il cliente avesse a disposizione – contemporaneamente – due operatori che eseguono il trattamento in simultanea: il Linfodrenabed® che opera sui vizi posturali ed esegue lo sblocco linfatico e la nostra Beauty Specialist che tratta cellulite e rughe.

Il mix di questi due aspetti – che nessuno in estetica prima d’ora aveva mai unito e brevettato – è proprio ciò che porta a risultati estetici straordinari, senza interventi invasivi.

Non sei curiosa di provarlo?

È molto semplice. Clicca qui marcopostempoli e prenota subito il tuo primo trattamento di prova del metodo a soli 87€.

Il Beauty Reset opera un vero e proprio “Reset” e lavora in modo sinergico su viso e corpo. Prenota il trattamento Beauty Reset a condizioni riservate.

Il trattamento si chiama Beauty Reset e già dopo pochi minuti si sgonfia l’addome, si tonificano i tessuti e si drenano le gambe. Noterai un’importante riduzione dei volumi sopratutto su pancia, fianchi e gambe.

Marco Post Empoli

Via Ponzano, 50 - Empoli

0571 922078