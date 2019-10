Montesport, inizia il campionato di Serie C: secondo posto

Sabato 19 ottobre a Civitavecchia si è svolta la prima tappa di Serie C della zona tecnica Toscana/lazio/Sardegna e la squadra composta da Marta Pruneti, Alice

Colazilli, Senia Buti, Desara Pashaj, Alice Mannini e Chiara Menichincheri in prestito dalla Società Ginnica Giglio di Montevarchi ha ottenuto un bel 2° posto su 16 società partecipanti.

La gara è iniziata al corpo libero con Marta Pruneti che rientrava in gioco dopo un anno di stop. Buon esercizio per lei e anche per Senia Buti, con punteggi soddisfacenti, tra questi spicca quello di Desara Pashaj, il 2° piu’ alto di giornata. Purtroppo il punteggio scartato è quello di Chiara Menichincheri che, a causa forse di un po’ di emozione data dalla giovane eta’, non riesce a mostrare il valore del suo esercizio.

Quattro salti eseguiti in sicurezza al volteggio (Buti, Menichincheri, Pashaj e Mannini) hanno dato il giusto entusiasmo per affrontare le parallele. Qui 3 buoni

esercizi presentati da Alice Colazilli (in servizio soltanto in parte per un problema a un piede), Chiara Menichincheri e Desara Pashaj e uno terminato con una caduta da Senia Buti.

La gara, terminata alla trave - da sempre il nostro attrezzo più insidioso - vede le giovani atlete (Chiara, Desara Senia e Marta) eseguire degli ottimi esercizi ma con qualche caduta di troppo: 4 in totale.

L’appuntamento adesso è tra 2 settimane sempre a Civitavecchia. Il Campionato si presenta molto duro dato che la società Heaven di Roma, vincitrice della 1° prova può contare su una squadra molto competitiva, ma la Montesport è pronta a dare battaglia fino alla fine.

Fonte: Montesport

