Il sindacato pensionati Spi-Cgil di Empoli esprime sentite condoglianze per la scomparsa del compagno partigiano Dario del Sordo. Lo ricordiamo per il suo grande impegno morale e civile, nella lotta partigiana per la conquista della democrazia nel nostro paese i suoi ideali di giustizia ha continuato a trasmetterti ai giovani anche attraverso lo sport.

Fonte: Spi-Cgil Empoli

