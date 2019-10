Nasce lo Sportello Legale Confesercenti Toscana Nord

Parte ufficialmente lo Sportello Legale di Confesercenti Toscana Nord, il nuovo servizio riservato ai soci che permette consulenze legali specialistiche in tutti gli ambiti normativi.

Lo Sportello è composto da un pool di tre avvocati a cui gli associati potranno rivolgersi: Francesca Vallesi per questioni civili e commerciali/societarie, Stefano Verità per quelle amministrative e Valeria Macchia per ambito penale e del lavoro. Lo Sportello Legale riceve su appuntamento nelle sedi di Pisa, Pontedera, Lucca, Viareggio e Massa Carrara.

“Abbiamo raccolto una esigenza che sempre più pressante veniva dai nostri soci – spiega il direttore Confesercenti Toscana Nord, Miria Paolicchi – quella cioè di offrire un supporto legale alle imprese, ma anche alle famiglie. Da qui la decisione di creare una struttura in grado di rispondere a tutte le esigenze. La prima consulenza con la coordinatrice del servizio l’avvocato Francesca Vallesi è gratuita e servirà per inquadrare la questione presentata dall’associato. Stiamo parlando, per fare alcuni esempi – aggiunge il direttore -, di argomenti legati alla propria attività imprenditoriale (commerciale, societario, recupero crediti o gestione del debito, ecc.) o alla sfera privata (diritto di famiglia, sfratti, successioni ecc.), sia giudiziale che stragiudiziale. Dopo la prima consulenza l’associato deciderà se proseguire con l’azione legale ed in questo caso conferirà l’incarico allo Sportello Legale Confesercenti Toscana Nord che l’assisterà sino alla conclusione della vicenda”.

Tra i possibili argomenti di intervento “possiamo citare i contenziosi con i gestori di utenze, contenziosi su contratti di acquisto o cessione di beni/servizi, contenziosi in materia di lavoro, locazioni, recupero crediti, separazioni e divorzi, successioni ereditarie, risarcimenti danno fino ai ricorsi su provvedimenti e sanzioni amministrative – conclude Miria Paolicchi -. Lo Sportello Legale offre inoltre un servizio di contrattualistica di dettaglio specializzata e personalizzata per le aziende: ad esempio strutture ricettive e stabilimenti balneari per la gestione delle prenotazioni, agenzie turistiche per la vendita di pacchetti, artigiani o liberi professionisti per contratti di assistenza continuativa, lettere di incarico per la creazione di reti commerciali o mandati di agenzia”.

Per fissare un appuntamento con lo Sportello Legale è possibile contattare le sedi Confesercenti Toscana Nord oppure scrivere all’indirizzo legale@confesercentitoscananord.it.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio Stampa

