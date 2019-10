Nuovi marciapiedi in viale Volta a Firenze

Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in viale Volta. Fino al 28 ottobre saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta nel tratto da via Alfini a piazza Ferraris.

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre invece per lavori edili saranno istituiti provvedimenti di circolazione in via dell’Osteria. Nello specifico nel tratto interessato prima scatteranno un restringimento di carreggiata con divieti di sosta (dalle 12 del 24 alle 7 del 25 ottobre) cui si aggiungerà un divieto di transito (dalle 17 del 24 alle 7 del 25 ottobre).

Intanto sono stati rinviati i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria in via Sabatelli con revoca dei provvedimenti previsti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

