Un pane da laurea a Certaldo per rafforzare l'export

Il sindaco Giacomo Cucini si è recato nei giorni scorsi nello stabilimento produttivo del Panificio Catullo di viale Matteotti, su invito del titolare Alessandro Cambioni, per conoscere questa realtà produttiva in occasione di un riconoscimento arrivato all’azienda, in costante crescita.

Nei primi mesi del 2019 il Panificio Catullo ha preso parte, insieme ad altri panifici, ad una tesi di laurea sperimentale presentata dalla dottoressa Arianna Soldi presso L’Università degli studi di Siena- dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo. La tesi andava ad indagare la presenza di sostanze chimiche nocive nei prodotti da forno, sostanze che si formano in quantità minori o maggiori e per le quali la legge italiana stabilisce delle soglie limite da rispettare.

Grazie a questa tesi, i prodotti dei vari panifici che hanno partecipato sono stati sottoposti ad analisi chimiche presso il laboratorio specializzato Soluzioni Impresa di Poggibonsi, diretto dal dottor Roberto Macinai.

Ebbene, nella qualità complessiva che ha contraddistinto molti panifici, i prodotti del Panificio Catullo sono risultati i migliori, ovvero quelli con una presenza di sostanze nocive molto al di sotto dei valori limite stabiliti per legge. Questo, si legge nella relazione tecnica, sta a significare che il prodotto è caratterizzato da materie prime di qualità, corrette modalità di conservazione, tempi e modalità di cottura adeguati, scrupolosa e regolare pulizia degli impianti produttivi.

Un risultato che, ha spiegato Alessandro Cambioni al sindaco Cucini, possibile grazie anche alla collaborazione con diversi partner: dalle materie prime, con le farine di Molino Parri, alla frutta secca e prodotti dolciari dell’azienda Aramis Gronchi, fino ad arrivare agli impianti, i forni, con un recente acquisto di un forno rotativo Revent, azienda leader mondiale del settore. Un lavoro di squadra tra aziende e di grande sintonia e collaborazione con i dipendenti, che consentirà al Panificio Catullo di espandere la produzione in Italia e all’estero.

“Certaldo ha un ricco tessuto di aziende che lavorano e crescono grazie alla qualità dei loro prodotti ed il Panificio Catullo è sicuramente una di queste – ha detto il sindaco Giacomo Cucini – l’amministrazione comunale è lieta di condividere questo risultato con Alessandro Cambioni ed il suo staff, e confidiamo che questi investimenti possano aiutarlo a potenziare ed espandere l’azienda, per continuare all’insegna di un prodotto che di qualità, fatto a Certaldo e venduto anche fuori dai confini italiani”.

