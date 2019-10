Una vita per il Comune, Montaione piange Paola Brogi

È scomparsa a 66 anni Paola Brogi, montaionese di nascita e di residenza, dipendente della Rsa Villa Serena prima per il Comune poi per l'Unione Circondario Empolese Valdelsa. Lascia una sorella residente a Castelfiorentino. A commemorarla con un bel ricordo il sindaco Paolo Pomponi: "Paola, una montaionese, dipendente da tattissimo tempo del nostro Comune, era una di quelle figure che tiuti conoscevano e apprezzavano in paese, come mi piace dire 'una di noi!'. Una donna che per molti anni ha svolto con grande solerzia il suo lavoro a contatto tanti nostri concittadini, prima con i più piccoli, in ambito scolastico, e poi con i più grandi, a Villa Serena. Una scomparsa che rende più povera la nostra comunità e lascia un grande vuoto in tutti coloro che la conoscevano". Mercoledì 23 ottobre alla Chiesa di San Regolo si celebreranno i funerali alle 11 di mattina.

