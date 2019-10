Auto in divieto di sosta e permesso di soggiorno non a norma, denunciato

Lascia l’auto in divieto di sosta, ma dagli accertamenti della Polizia Municipale emergono ulteriori illeciti per il quale è scattata anche una denuncia. Si tratta di un cittadino straniero pizzicato da una pattuglia dell’Autoreparto durante un controllo effettuato sabato pomeriggio in zona Leopolda. L’uomo, arrivato sul posto durante le verifiche, è risultato con il permesso di soggiorno scaduto a fine marzo 2018 e mai rinnovato e alla richiesta della patente, ha mostrato agli agenti la copia della denuncia di smarrimento della patente di guida. Gli agenti hanno sottoposto l’uomo all’alcol test da cui è emerso il superamento dei limiti alcolemici. L’uomo è denunciato per violazione della normativa sull’immigrazione e invitato a presentarsi in questura per regolare la sua posizione nel territorio Italiano. La Polizia Municipale ha invitato l’uomo a richiedere la patente alla motorizzazione civile.

Altre sanzioni sono state elevate ad alcune auto parcheggiate in divieto di sosta (per una è scattata anche la rimozione) e al conducente di uno scooter risultato non in regola con l’assicurazione. Il mezzo è stato sequestrato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

