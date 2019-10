Nuovo pulmino per la Misericordia a Scandicci

Inaugurazione di un nuovo pulmino della Misericordia di Lastra a Signa sezione di Scandicci, sabato 26 ottobre 2019 alle 16 presso la sede dell’associazione in via Caboto 55 a Scandicci. Il nuovo mezzo sarà utilizzato per servizi alla comunità. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Cr Firenze e in collaborazione con i Comuni di Scandicci e Lastra a Signa, con l’Azienda Usl Toscana Centro, la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e con Uildm.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

