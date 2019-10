Quinto Alto, Calzolari (Pd): "Grazie a nostra mozione risposte importanti a chi vive la zona"

Nell’ultimo Consiglio comunale, lo scorso martedì 15 ottobre, è stata approvata all’unanimità una mozione del Partito Democratico con cui si chiedeva all’Amministrazione comunale di risolvere alcuni dei problemi maggiormente sentiti da chi abita e vive quotidianamente la zona di Quinto Alto.

“Sono molto soddisfatto del fatto che la mia mozione sia stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Sesto Fiorentino”, afferma Marco Calzolari, firmatario della mozione in oggetto. “Ho accolto con piacere anche le modifiche che sono state apportate e che hanno arricchito la mozione”.

“Con questo atto”, continua Calzolari, “la zona di Quinto Alto, che ospita molti servizi importanti per la nostra città e i nostri cittadini, vedrà una soluzione a problemi molto sentiti da chi vive la zona: l'assenza di un servizio di Trasporto Pubblico Locale efficiente e l'insufficienza di spazi parcheggio. Verrà così dotata di un servizio di autobus con il prolungamento della linea 64 e vedrà l’ampliamento del parcheggio di via Fratelli Rosselli. È una prima risposta per una zona che però presenta ancora tante criticità ed è altamente congestionata dal traffico. Ci aspettiamo in tal senso un cambio di passo da parte dell’Amministrazione”.

“Infine non posso che ringraziare il coordinatore del circolo del PD di Quinto Massimo Labanca, che ha organizzato il percorso di ascolto e partecipazione «Dillo al PD»”, conclude Calzolari, “un’importante iniziativa nella quale abbiamo avuto modo di incontrarci con i cittadini della zona e di ascoltare le loro esigenze, per dare una risposta ai loro problemi”.