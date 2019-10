Raccolta alimentare nel Chianti, 20 quintali tra Barberino e Tavarnelle

Cittadini e associazioni di Barberino e Tavarnelle e sezione soci Coop Tavarnelle sempre più vicine alle famiglie bisognose. Sono una cinquantina i volontari che hanno dedicato il loro tempo alla realizzazione di un importante obiettivo di solidarietà, organizzato dal supermercato tavarnellino, che mira a dare una mano a chi ha di meno. La giornata di raccolta alimentare, che si è tenuta lo scorso sabato al punto Coop di via Giorgio La Pira, ha mostrato ancora una volta l’impegno delle realtà associative e il cuore grande della comunità di Barberino Tavarnelle.

I volontari hanno messo insieme decine di buste della spesa contenenti viveri e alimenti di prima necessità per un peso complessivo pari a quasi 2mila Kg di alimenti. Pasta, legumi, pelati, latte, biscotti, riso, olio, farina, latte, zucchero, marmellate, pannolini e altre tipologie di prodotti sono state raccolte nel corso della giornata per l’intero orario di apertura del negozio, dalle ore 8 alle ore 20, e saranno destinate ai cittadini indigenti e alle famiglie che versano in condizione di disagio e fragilità economica individuati dall’Ufficio dei Servizi Sociali. La distribuzione dei prodotti sarà a cura della Misericordia.

A partecipare all’iniziativa, garantendo una presenza complessiva pari a 103 ore, sono stati la Misericordia di Barberino Tavarnelle, il Gruppo Accoglienza, la Caritas di Barberino Val d’Elsa, il Circolo Arci La Rampa, l’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, il Gruppo Giovani Blue Room, il Consiglio Sezione Soci Coop. Tra gli altri, hanno invitato i cittadini a fare la spesa solidale il provveditore della Misericordia Paolo Naldini, il vicesindaco Giacomo Trentanovi e il consigliere comunale Alberto Marini.

“E’ un gesto virtuoso che può sostenere concretamente le famiglie in difficoltà residenti nel nostro territorio – ha dichiarato il vicesindaco Giacomo Trentanovi – purtroppo sono sempre più diffusi i casi di cittadini in età matura che si trovano improvvisamente a fare i conti con la perdita di un posto di lavoro e non riescono ad arrivare alla fine del mese, la raccolta alimentare sensibilizza sul problema dell’indigenza e diffonde la necessità di intervenire insieme, chiedendo ad ognuno di noi di fare la propria parte. L’iniziativa è una preziosa risorsa umana volta a contrastare la lotta alla povertà”.

Soddisfatto dell’esito della giornata il presidente della sezione soci Coop di Tavarnelle Renzo Ciani. “Pur non avendo registrato un’affluenza massiccia nel corso della giornata, – ha concluso – grazie alla partecipazione delle associazioni e all’operatività dei volontari, la nostra giornata di raccolta alimentare si è rivelata un successo. Abbiamo raccolto quasi 20 quintali di alimenti, con una lieve percentuale in crescita rispetto al 2018, che arriveranno a supportare le famiglie meno fortunate, indicate dai Servizi sociali, attraverso la rete di distribuzione della Misericordia di Barberino Tavarnelle. Una pratica collettiva che si alimenta del senso civico dei singoli cittadini e che rende la comunità responsabile e consapevole sui bisogni del territorio”.

