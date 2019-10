Ottiene contributi scuola e affitto ma ha 120mila euro nel conto corrente: la scoperta a Santa Croce

Nel corso dei controlli effettuati dalla guardia di finanza di San Miniato sulle autodichiarazioni è stata scoperta una indebita percezione da parte di una cittadina albanese che in ben due occasioni ha autocertificato redditi inferiori a quelli reali. La donna, certificando il falso, è così riuscita ad accedere a diverse prestazioni rilasciate dal comune di Santa Croce sull'Arno senza che in realtà ne avesse diritto.

Il controllo ha fatto emergere una situazione economica, ben diversa dal reale: 150.000 euro, di cui 120.000 riguardanti disponibilità finanziarie su conti correnti, sono stati individuati e segnalati dai finanzieri.

La donna, assunta come cameriera in un ristorante di zona, aveva indebitamente avuto accesso a contributi per la mensa scolastica dei figli, ai 'pacchetti scuola' per libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici e addirittura del contributo per l’affitto di un appartamento per un totale di circa 2.000 euro nel corso di due anni.

Ora la quarantenne dovrà restituire al Comune di Santa Croce sull'Arno quanto indebitamente ottenuto e pagare una sanzione amministrativa di circa 3.000 euro.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno