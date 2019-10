Scoperto fuori dai domiciliari, arrestato di nuovo a Santa Croce

Un 44enne senegalese e pregiudicato è stato arrestato per evasione dai domiciliari a Santa Croce sull'Arno dai carabinieri della locale stazione. L'uomo era stato sorpreso mentre rientrava in casa dopo essersi allontanato senza valida giustificazione. La misura cautelare dei domiciliari era giunta dopo l'arresto per maltrattamenti in famiglia commessi a Fucecchio a dicembre 2018. Dopo l'arresto l'uomo è finito di nuovo ai domiciliari e domani si terrà il processo per direttissima.

