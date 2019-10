Scuole Firenze: "Go4Stem, scopri il tuo talento!"

Il nuovo progetto del Goethe Institut "GO 4 STEM – Scopri il tuo talento!" orienta i giovani al loro futuro. Si tratta di un percorso itinerante nell’ambito delle materie Stem: Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Le materie Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vengono considerate da molti ragazzi come particolarmente difficili. Spesso viene escluso a priori un tale percorso di studi o una scelta professionale analoga. Al contrario un’esperienza pratica con le tematiche Stem può risvegliare curiosità e stimolare talenti nascosti. Personale specializzato nelle professioni Stem è molto richiesto e ha buone prospettive professionali in ambiti lavorativi orientati al futuro.

Il laboratorio invita gli studenti ad avventurarsi in 15 stazioni sperimentali di cinque aree tematiche che permettono di comprendere in maniera divertente fenomeni inerenti la tecnica e le scienze naturali.

Lo scopo è quello di aiutare i giovani a capire meglio se hanno una predisposizione forse non sperimentata prima per alcuni profili lavorativi oggi molto richiesti dal mercato di lavoro. L’iniziativa è partita a ottobre 2018 nella scuola Pasch di Bari dove ha riscontrato un successo notevole tra 700 studenti del territorio venuti in visita del laboratorio. Il laboratorio itinerante si è trasferito poi a Lecce e infine alla scuola PASCH di Roma dove è rimasto aperto fino a maggio 2019. Da ottobre il percorso fa tappa fino al 20 dicembre presso il Liceo Giovanni Pascoli di Firenze, a disposizione sia degli studenti del Liceo sia degli studenti di altre scuole interessate del territorio.

La gestione del laboratorio è del Goethe-Institut, un tutor organizzerà gli appuntamenti, assisterà le classi e farà in modo che le stazioni sperimentali siano sempre sistemate e pronte per la visita successiva.

L’iniziativa viene offerta in lingua italiana per tutti coloro che non studiano il tedesco poiché rientra in un accordo interministeriale tra l’Italia e la Germania che vede il Goethe-Institut sempre più impegnato sul fronte dell‘orientamento professionale anche al di là della lingua tedesca.

Grazie a questo progetto molti docenti di matematica, tecnica e fisica del territorio pugliese e di Roma sono venuti a sapere del Goethe-Institut e della scuola Pasch ospitante come istituzioni che offrono iniziative innovative sul fronte Asl.

Prenotazioni: inviare una mail alla tutor del percorso, Dott.ssa Tosca Simonti, tsimonti@iol.it

oppure alla referente del progetto, Prof.ssa Brunella Trotti, trotti@liceopascoli.edu.it

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

