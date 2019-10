Soundtracks di ieri e di oggi, il concerti all'Auditorium della Fondazione CR Firenze

Ripartono gli eventi di OMEGA presso l'Auditorium della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze in via Folco Portinari 5.

Al termine di ogni concerto verrà offerto un aperitivo a tutto il pubblico presente in sala.

Il prossimo evento sarà uno speciale concerto dedicato alle colonne sonore di tutti i tempi.

Molti registi hanno impiegato per i leitmotiv dei loro film, brani di musica classica come: La Ritirata notturna per le strade di Madrid di Boccherini per Masters and commanders, il notturno di Chopin in Do minore per il film Il pianista, Il valzer in Fa maggiore di Verdi per Il Gattopardo, e tantissimi altri brani fra cui dal film Rocky Balboa il famosissimo brano O mio babbino caro di Puccini.

Alte colonne sonore sono state appositamente create per i film: Titanic, The Bodyguard, L'ultimo dei Mohicani, C'era una volta il west, Il gladiatore.

Tutti questi brani e tanti altri ancora saranno interpretati dal giovane ma già con una bella carriera alle spalle, il soprano Veronica Phèrenike Senserini, dal violino solista nonché direttore d'orchestra Alan Freiles e dal pianista Alessandro Manetti, molto noto come concertista e accompagnatore di tantissimi concerti e opere liriche.

Biglietti € 10 con sconti per studenti soci OMEGA e COOP. Per acquisto biglietti direttamente dal sito www.omegamusica.org o direttamente 30 minuti prima del concerto.

È consigliabile acquistare prima i biglietti o prenotare per non restare fuori dal concerto.

Posti limitati.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze