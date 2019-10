Sport bonus a Castelfranco di Sotto: ecco come partecipare

“Lo Sport a Castelfranco ha bisogno di te”. Questo l’appello inviato da parte dell’Amministrazione Comunale impegnata nel reperimento di risorse per migliorare e riqualificare gli impianti sportivi comunali che necessitano di onerosi interventi.

La richiesta di aiuto si muove insieme allo strumento governativo “Sport Bonus” che permette un’agevolazione fiscale (prevista dalla legge di Bilancio 2019) che consiste in un credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Chi può partecipare

Imprese, persone fisiche ed enti non commerciali (non necessariamente di Castelfranco) possono farne richiesta compilando l’apposito modulo reperibile sul sito internet dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio ed inviandolo a mezzo posta elettronica. La seconda finestra per la presentazione delle domande per accedere allo sport bonus 2019, si è aperta il 15 ottobre e resta aperta fino al 14 novembre.

La procedura è estremamente semplice e veloce.

Le domande possono essere presentate da coloro che intendono effettuare erogazioni liberali in denaro destinate ad interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Contributo richiesto

Il contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate e nel limite del:

- per le persone fisiche e gli enti non commerciali: 20% del reddito imponibile riferito all’anno 2018:

- per le imprese: 10 per mille dei ricavi annui.

Modalità di effettuazione delle erogazioni

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere eseguite attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario; bollettino postale; carte di debito, carte di credito e prepagate; assegni bancari e circolari.

Come si presenta la domanda

Per richiedere il bonus, imprese, persone fisiche ed enti non commerciali devono compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito www.sport.governo.it, ed inviarlo tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2019 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 2° finestra 2019.

Nella domanda devono essere indicati, tra l’altro:

- l’importo dell’erogazione liberale;

- il soggetto designato quale futuro beneficiario (COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO P.I./C.F. 00172550501).

Entro il 29 novembre 2019, l'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria e non oltre il 9 dicembre 2019, chi ne ha fatto domanda eroga l'importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione all'Ufficio per lo sport entro e non oltre il 19 dicembre, indicando la data e l'ammontare della donazione.

Entro 20 giorni dal ricevimento delle comunicazioni l'Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.

Il progetto per gli impianti sportivi

L'Amministrazione Comunale ha intenzione di avvalersi della misura “Sport Bonus” per trovare possibili finanziatori esterni (imprenditori, aziende etc..) che possano compartecipare all’investimento per avviare la messa in sicurezza, il miglioramento e la riqualificazione energetica del “Campo Scuola Calcio” per bambini di Via dello Stadio per un importo stimato di 350.000 € comprensivo di oneri IVA, certificazioni e spese tecniche. In particolare il progetto prevede la sistemazione degli spogliatoi per i bambini, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento degli impianti e la riconversione del terreno di gioco in sintetico. L’Ufficio Sport del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) è disponibile per fornire informazioni ed assistenza sulla procedura dello Sport Bonus tramite il numero 0571.487206 oppure email s.salvini@comune.castelfranco.pi.it

Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, tramite compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, presentando il modello F24, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e sull’imposta regionale sulle attività produttive.

“Il Comune sta investendo sullo sport, sia direttamente che attraverso un lavoro di pianificazione, progettazione e reperimento di risorse esterne – ha commentato il sindaco Gabriele Toti - . Dobbiamo intervenire per riqualificare i nostri impianti sportivi, a tutela dello sport castelfranchese non solo inteso come agonismo ma anche giovani, crescita, socializzazione e salute. Lo sport significa futuro. Abbiamo bisogno dell’aiuto di coloro che credono nel futuro di Castelfranco per poter realizzare gli interventi necessari al bene della comunità”.

