Stadio a Firenze, appello del Comitato per non abbandonare il Franchi

Continuano le adesioni all’appello per il restauro dello stadio Artemio Franchi. Segnaliamo tra le tante, oltre 100 nuove firme di tifosi, professionisti, imprenditori, giornalisti, ex glorie Viola.

Costruire il nuovo stadio a Novoli, come progetta il sindaco Nardella, è sempre meglio che a Campi, ma la partita per il restyling del Franchi non è ancora conclusa. Al nostro appello si è unito quello del Quartiere 2, mentre la soprintendenza deve ancora dare la sua risposta. Ci auguriamo che venga incontro alle richieste dei fiorentini, che combaciano con il primo progetto del presidente Commisso. Dobbiamo evitare altre gettate di cemento in città e salvare il glorioso stadio di Campo di Marte, a rischio di abbandono.

Ricordiamo che tra i primi firmatari figurano i figli di Artemio Franchi, Giovanna e Francesco, Alberto Orzan (scudetto del ’56), Aldo Agroppi, Claudio Nassi, Raffaello Paloscia, Sandro Picchi, Claudio Carabba, il Console d’Ungheria Ferenc Ungar. Di seguito appello ed elenco aggiornato delle adesioni.

Tre le adesioni più recenti anche l'ex vicepresidente della Regione Toscana Simone Siliani, il cardiologo Andrea Ungar, l’ex assessore di Fiesole Paolo Becattini, gli architetti Vittorio Maschietto e Franco Bertini, il dottor Marco Bellini, la giornalista Simona Poli, Mario Storni e i Chiesi, una delle più vecchie famiglie di abbonati della Maratona, di nonno in nipote.

VOGLIAMO IL FRANCHI

Caro Sindaco, Egregia Soprintendenza, gentile dottor Commisso,

per mille motivi, storici, affettivi e pratici, riteniamo che la casa della Fiorentina debba restare lo Stadio Comunale Artemio Franchi. I progetti di un nuova struttura a Novoli, tanto meno a Campi Bisenzio, non ci convincono. Allontanando società e squadra dalla loro sede naturale di Campo di Marte, dove convivono dal 1931, se ne snaturerebbe l’identità, alterando il rapporto con la città e la tifoseria.

La realizzazione del progetto Novoli prevede annose lungaggini burocratiche, mentre quello di Campi Bisenzio addirittura trasferirebbe la Fiorentina in un altro comune. Sarebbe una Fiorentina di nome, ma non di fatto. Raggiungere quello stadio sarebbe per di più complicato e pericoloso considerate le condizioni della viabilità, con solo una strada a due corsie.

Capiamo bene che il Comunale è manufatto di particolare valore, portatore di importanti innovazioni tecnico-artistiche. Si tratta però di un edificio che deve rispondere anche a criteri funzionali. Validi ieri, oggi non più. Che per gli standard attuali il Franchi sia obsoleto è evidente. Ma rifiutarsi di restaurarlo, copertura totale compresa, significa abbandonarlo a un’inevitabile decadenza. Impensabile usarlo per altri scopi durante tutto l’anno.

Mantenerlo in sicurezza solo per poche manifestazioni costerebbe un’enormità, uno spreco inaccettabile a carico dei fiorentini. Dunque per il Comunale si preparerebbe un destino prevedibile: sgretolamento strutturale, degrado, occupazioni, droga, violenze, come già a Roma allo stadio Flaminio.

La strada del restauro è perciò obbligata. La Soprintendenza se ne faccia una ragione, Palazzo Vecchio anche. La nuova proprietà ha oltretutto il diritto di aver fretta. Un signore calato dagli Stati Uniti ha portato investimenti ed entusiasmo. Ma chiede rapidità di scelta. Perché rischiare di rovinare un rapporto iniziato nel migliore dei modi? Invece di sognare a occhi aperti improbabili Olimpiadi, conviene fare scelte razionali e immediate che garantiscano alla Fiorentina la propria gloriosa residenza e ai tifosi il luogo del cuore dove andare alla partita, il teatro indimenticabile dove sono stati vinti due scudetti. Quando tra non molto a Campo di Marte arriverà la tramvia sarà un sollievo per il traffico e per i residenti.

E’ comprensibile che alcune strutture del Franchi vadano salvate: la pensilina, le scale elicoidali e la torre di Maratona. Le curve possono invece essere sacrificate. In caso contrario lo stadio sarebbe abbandonato e uno stadio vuoto non servirà a nessuno, neanche a ricordarne i progettisti, gli eccellenti ingegneri Pier Luigi Nervi e Gioacchino Luigi Mellucci.

Cordialità

Fonte: Il Comitato Vogliamo il Franchi - Ufficio Stampa

