Un tartufo di San Miniato a Sinisa Mihajlovic, glielo porterà Renzo Ulivieri

Renzo Ulivieri presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio è stato insignito del titolo di “Messaggero della cultura del tartufo nel mondo” nei giorni scorsi a “Fico” (Bologna) nel corso di una manifestazione dall’Associazione Nazionale Città del Tartufo che comprende tutte le realtà italiane del settore e che ha nel toscano Michele Boscagli il suo presidente. A Bologna Ulivieri ha allenato dal 1994 al 1998 e dal 2005 al 2007.

“A San Miniato il tartufo bianco, quello molto buono, è di casa per cui sono molto contento di questo riconoscimento anche perché avviene in una città a me cara come Bologna a cui sono molto legato. – ha detto Renzo Ulivieri. Cercherò di diffondere la cultura del tartufo nel mondo del calcio e da allenatore non posso che dire che oggi Bologna ha un allenatore molto competente, preparato e bravo e racchiude in se tutte le caratteristiche che deve avere un allenatore. A Sinisa Mihajlovic mi sento molto vicino per come interpreta il calcio e mette le sue squadre in campo. Ma mi sento legato molto anche alla sua persona, specie in queste settimane che sta affrontando con tenacia, da vero combattente, una forma di leucemia per la quale si sta sottoponendo a forti cure.

Per questo, come primo atto da “messaggero” e per dire a Sinisa che gli siamo vicini, gli porterò insieme al sindaco della mia città, un bel tartufo di San Miniato, in segno di affetto e di vicinanza”.

Probabilmente il tartufo di San Miniato non riuscirà a consolare Mihajlovic della sconfitta con la Juventus e della clamorosa traversa che gli ha negato al 93’ il pareggio in casa della squadra campione d’Italia, tartufo che negli anni scorsi è stato consegnato a molti calciatori top come Cristiano Ronaldo, Francesco Totti e Gianluigi Buffon.

“Ma quello che insieme a Renzo Ulivieri vorremo portare a Sinisa – spiega il sindaco Simone Giglioli ha un significato tutto diverso: vuol essere una testimonianza di affetto da parte di una città come San Miniato, con un movimento sportivo e calcistico molto forte, a una persona che ce la sta mettendo tutta per combattere la malattia e idealmente attraverso di lui vuole essere un abbraccio e un pensiero ai tanti che ogni giorno sono nella sofferenza. Nei giorni scorsi anche una squadra di calcio femminile le “Balco girl” che fanno solo partite legate a iniziative di solidarietà e dove giocano anche delle tartufaie, mi hanno manifestato questo pensiero. Il frutto più prezioso della nostra terra è per dire tutti insieme: Forza Sinisa, siamo con te”.

San Miniato è una delle capitali italiane del tartufo bianco e nelle prossime settimane dal 9 al 24 novembre, per tre week end la città toscana ospiterà la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco. In questa parte della Toscana è stato trovato nel 1954 il tartufo più grosso del mondo di 2,520 kg.

Tutte le notizie di San Miniato