The Rossini Game, il Maggio Musicale per gli studenti di Montespertoli

Oggi al Centro per la Cultura del Vino I Lecci gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria Niccolò Machiavelli e Rita Levi Montalcini dell'Istituto comprensivo di Montespertoli hanno assistito allo spettacolo "The Rossini Game". Nell'anno in cui ricorre il 150° anniversario dalla morte dell'artista, il Maggio Musicale Fiorentino grazie al finanziamento della Città Metropolitana è riuscito nel progetto di portare la musica classica ai ragazzi nei diversi paesi dell'area fiorentina. 'The Rossini Game è uno spettacolo. The Rossini Game è un gioco. The Rossini Game è un racconto.' come si può leggere sul sito del Maggio Musicale. Uno spettacolo che coinvolge lo spettatore facendolo riconoscere nella vita del musicista. "Ringrazio la Città Metropolitana e il Maggio Musicale Fiorentino per aver portato a Montespertoli uno spettacolo di così alta qualità permettendo ai ragazzi di avvicinarsi al teatro e alla lirica" dichiara Alessandra De Toffoli, assessore alla cultura.

Fonte: Comune di Montespertoli

Tutte le notizie di Montespertoli